中国经济：限定政府定价范围为重要公用事业等，推进定价机制化--发改委

路透北京9月26日 - 中国国家发展改革委周二表示，根据修订后的政府制定价格行为规则，政府制定价格的范围进一步缩小为“重要公用事业、公益性服务和自然垄断经营的商品和服务”，并推进政府制定价格机制化。

发改委网站新闻稿援引有关负责人称，新规进一步明确政府制定价格的权限范围，规定“国家实行并完善主要由市场决定价格的机制”，明确了授权市、县政府制定有关价格决定的制发权限。

规则强调政府应当根据不同行业特点，逐步建立商品和服务的定价机制，实现商品和服务价格调整的机制化、透明化，尽可能减少直接制定具体价格水平，推进政府制定价格机制化。

新规还完善政府制定价格的依据。除依据社会平均成本、市场供求状况等因素制定价格外，明确规定可以参考联系紧密的替代商品或服务价格，强化对垄断行业的约束；明确规定网络型自然垄断环节价格应按照“准许成本加合理收益”的原则制定。

在决策程序上，在现有基础上增加了合法性审查和风险评估程序；强化成本监审、集体审议程序和成本信息公开。强化制定价格后评估和动态调整。

同时也强化公众参与和社会监督。明确可以通过政府购买服务等方式发挥第三方机构的积极作用；完善制定价格建议的提出方式，扩大建议人范围；丰富听取社会意见的形式。

发改委负责人表示，近年来价格主管部门大力加强定价机制建设，通过制定定价机制推动价格调整的机制化、透明化，尽可能减少直接制定价格水平。今后，还将根据行业特点，在更多的商品和服务领域通过建立定价机制逐步实现价格调整机制化。

最新发布的“政府制定价格行为规则”是对2006年版本的完善，于2018年1月1日起施行。

发改委本月初发布“关于进一步加强垄断行业价格监管的意见”称，到2020年，网络型自然垄断环节和重要公用事业、公益性服务行业定价办法、成本监审办法基本实现全覆盖，科学、规范、透明的垄断行业政府定价制度基本建立。（完）

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