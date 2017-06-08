中国经济：预计下半年猪肉价格呈下行之势，蛋价有望企稳回升--商务部

路透北京6月8日 - 中国商务部周四表示，由于供应增加，今年以来猪肉、鸡蛋、蔬菜等农产品价格下降较为明显，预计下半年国内生猪及猪肉价格整体呈下行态势，蔬菜价格总体将延续回落，而入秋后蛋价有望企稳回升。

商务部新闻发言人孙继文在例行发布会上称，据监测，上周全国食用农产品市场价格指数同比下降5.5%，创下2015年7月中旬以来最低水平。本轮肉蛋菜价格下降的主要原因是供应增加。

他称，上周猪肉平均批发价格同比下降22%；鸡蛋平均批发价格同比下降25%；30种蔬菜平均批发价格同比下降7%。粮食、食用油、牛羊肉等其他农产品价格总体保持平稳。

预计下半年国内生猪及猪肉市场供给稳步增长，价格整体呈下行态势；鸡蛋市场近期供应充足，入秋后蛋价有望企稳回升；未来几个月，蔬菜价格总体将延续回落态势，但不排除部分产品在个别时段、局部地区出现价格大幅上涨的可能。

中国5月通胀数据将于周五公布。路透综合近50家机构预测中值结果显示，受低基数影响中国5月CPI涨幅预计扩大至1.5%，而PPI涨幅将延续收窄之势。

孙继文在同一场合并称，中国对于吸收外资的开放态度从始至终都是坚定不移的。“中国开放的大门永远不会关上，只会越开越大。中方始终欢迎欧洲企业来华投资。”

但他也指出，中欧经济发展水平不同，产业结构各异，对外开放的重点、力度、节奏都有所不同，不能简单比较开放的领域和程度，追求一比一的对等开放，关键要看双方获利是否总体平衡。

中国欧盟商会此前发布《商业信心调查2017》称，超过半数在华欧盟企业对中国投资环境表示失望，认为在华受欢迎程度降低，半数企业认为受到歧视性对待。

孙继文表示，商务部正会同有关部门和地方加快推进外商投资管理体制改革，大幅减少外资准入限制性措施，加大力度创造和维护公平竞争的投资环境。

同时也将认真研究中国欧盟商会《商业信心调查2017》中所提出的意见和建议，适时邀请在华外国企业和商协会进行座谈，加强沟通交流，积极与相关部门协调解决其中的合理关切。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 毕晓雯)