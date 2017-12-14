中国经济：高度重视发展壮大实体经济，抓实体经济一定抓好制造业--习近平

路透北京12月14日 - 中国国家主席习近平近日在江苏徐州市考察时强调，必须始终高度重视发展壮大实体经济，抓实体经济一定要抓好制造业，加大投入加强自主创新；国有企业要成为深化供给侧结构性改革的生力军。

新华社周三晚援引习近平讲话称，装备制造业是制造业的脊梁，要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使中国成为现代装备制造业大国。

“创新是企业核心竞争力的源泉，很多核心技术是求不到、买不来的，”习近平称，落实十九大关于推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的重大决策，实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，必须有信心、有耐心、有定力地抓好自主创新。

他并强调，国有企业要成为深化供给侧结构性改革的生力军，瞄准国际标准提高发展水平，促进中国产业迈向全球价值链中高端。

中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，要推进央企股份制改革，引入社会资本实现股权多元化；抓紧淘汰落后产能、处置“僵尸企业”，继续推动降杠杆、减负债，促进国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域、重点基础设施倾斜，向实体经济聚焦。（完） (发稿 许菁；审校 沈燕)