中国经济：2018年铁路固定资产投资7,320亿元，其中国家铁路7,020亿元--铁道网

路透北京1月2日 - 人民铁道网周二直播2018铁路总公司工作会议称，2018年主要工作目标全国铁路固定资产投资安排7,320亿元人民币，其中，国家铁路7,020亿元。投产新线4,000公里，其中，高铁3,500公里。

工作目标显示，国家铁路完成旅客发送量32.5亿人次、货物发送量30.2亿吨、总换算周转量38,900亿吨公里。单位运输工作量综合能耗控制在4.57吨标准煤/百万换算吨公里。

会议提到，2017年铁路固定资产投资8,000亿元以上、投产新线2,100多公里等任务目标的全面完成。2017年，全国铁路完成固定资产投资8,010亿元，陆续有宝鸡至兰州高速铁路、西安至成都高速铁路西安至江油段、石家庄至济南高速铁路等项目投产运营，投产里程3,038公里。

截止到2017年底，中国铁路营业里程达到12.7万公里，其中高速铁路2.5万公里，中西部地区（含东三省）铁路营业里程达9.7万公里。 据总公司有关部门负责人介绍，2017年拟新开工项目已批复可研项目49项，开工建设35项。京张高铁建设、雄安新区铁路布局规划调整、京津冀核心区铁路枢纽规划等工作取得重要进展，为后续工程建设奠定了基础。

目前，石家庄至济南高速铁路、九江至景德镇至衢州铁路已建成投产，2018年初，重庆至贵阳铁路也将建成投产。其中，石家庄至济南高速铁路的建成通车，标志着我国“四纵四横”高速铁路网中的“四横”完美收官，中国高速铁路网进一步发达完善。 该负责人指出，随着宝兰高铁、西成高铁、石济高铁、九景衢铁路等项目的集中投产运营，对于助力乡村振兴战略和区域协调发展战略的实施，促进沿线经济社会发展和民生改善，具有重要意义。这些线路开通后，铁路运输能力将进一步增加，这对有效缓解2018年春运铁路运输能力紧张问题，让广大旅客在春运旅行生活中有更好的体验和更多的获得感，将发挥重要作用。（完） (发稿 沈燕; 审校 吴云凌)