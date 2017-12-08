中国经济：2018年12月31日开展第四次全国经济普查--国务院

路透北京12月8日 - 中国国务院印发《关于开展第四次全国经济普查的通知》，普查的主要内容包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营和服务活动、能源消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况等。普查标准时点为2018年12月31日，普查时期资料为2018年年度资料。

周五刊登在中国政府网的通知指出，第四次全国经济普查的对象是在中国境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。为加强对普查工作的组织和领导，国务院将成立第四次全国经济普查领导小组，负责普查组织和实施中重大问题的研究和决策。

地方各级人民政府要设立相应的普查领导小组及其办公室，加强领导，认真组织好本地区的普查实施工作，及时采取措施解决普查工作中遇到的困难和问题。普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。

通知要求，所有普查工作人员和普查对象必须按时、如实地填报普查表。任何单位和个人不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改普查数据。

通知强调，要持续深化统计管理体制改革，进一步提高统计数据真实性，建立健全普查数据质量追溯和问责机制，全面实施严重统计失信企业公示和联合惩戒制度，推动统计、工商、税务、银行等部门对企业的信用状况实行互认。地方各级人民政府统计机构要加大对普查工作中违法违纪行为的查处和通报曝光力度，坚决杜绝人为干扰普查工作的现象，确保普查工作顺利进行和普查数据真实可信。

通知明确，普查取得的单位和个人资料，严格限定用于普查目的，不作为任何单位对普查对象实施处罚的依据。各级普查机构及其工作人员，对在普查中所知悉的国家秘密和普查对象的商业秘密，必须履行保密义务。

中国曾在2004年开展第一次全国经济普查。并在第一次全国经济普查的通知中明确，今后全国经济普查每10年进行两次，分别在逢3、逢8的年份实施。此前的三次全国经济普查分别是在是2004年12月31日，2008年12月31日和2013年12月31日。（完）

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