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中国股市：国内经济前景乐观，行业龙头将成长期赢家--瑞银资管
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2017年10月30日 / 早上7点46分 / 1 天内

中国股市：国内经济前景乐观，行业龙头将成长期赢家--瑞银资管

1 分钟阅读

路透上海10月30日 - 在外界对于近阶段中国经济及股市趋向摇摆不定之际，瑞银资产管理（香港）公司中国股票投资总监施斌周一表示，对于宏观经济和A股市场持乐观态度，以行业龙头为代表的蓝筹股将成为长期赢家。

他在一媒体简报会上指出，其投资逻辑是锁定潜力大的行业，从中物色盈利增长跑赢同业且估值有吸引力的龙头股。未来国内前景理想的行业包括保险、互联网及电子商务和教育服务等。

“我们对中国经济非常乐观，市场有怀疑我们才有机会，我们对市场并不是那么担心。”他表示。

他指出，中国在全球居领先地位的企业越来越多，而且大量企业的国际化进程才刚开始，未来潜力很大；中国企业的创新速度越来越快，新的商业模式和新的行业不断涌现，这将带来更多的投资机会。

另外，中国服务业未来仍有巨大的成长空间，例如老龄化社会对养老和医疗产业的需求、移动互联网刺激消费者网络购物需求；而中国制造业亦面临升级换代的需求，例如机器人应用提高、更多高附加值产品出口等。

他还表示，从过往几年数据来看，行业龙头的净资产收益率高于其同业，而且目前估值合理，若从长期投资角度来看，蓝筹股仍是不错的投资标的。

瑞银资产管理的中国策略投资团队目前管理近70亿美元资产，其中瑞银中国精选股票基金今年来获得多个最佳中国股票基金大奖。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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