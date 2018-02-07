中国股市：逾百家公司股东补充质押，但部分公司股票质押触平仓线

路透上海2月7日 - 在近日国内股市大幅调整之际，质押股票的上市公司大股东面临重大压力。上海证券报官网周三早间报导称，自2月以来，发布股东补充质押公告的公司已达140家次。综合来看，多数控股股东尚有充足“粮弹”可供补充质押，风险整体可控。

不过，亦有一些上市公司因股东质押股票触及预警线或平仓线，而紧急停牌。

聚飞光电周二晚公告称，控股股东、实际控制人邢其彬将所持有的部分公司股份，办理了股票质押回购补充质押业务，相关手续已办理完毕。目前邢其彬的累计质押股票仅占其持有股份总数的8.46%，不存在平仓风险。

周二晚间刊登股东补充质押公告的公司还包括神州信息、东凌国际、芭田股份、证通电子、大立国际近40家上市公司。

但周二晚间亦有一些上市公司公告其股东质押股票面临平仓风险，汉邦高科、星星科技、世名科技、超华科技、ST德力分别公告，其控股股东或实际控制人质押股票触及平仓线,公司自周三起临时停牌。

汉邦高科称，控股股东王立群目前已累计质押股份3,901.53万股，占其持有公司股份总数的86.89%，占公司总股本的25.09%。因近日公司股价大幅下跌，导致其质押的1,547.1万股股票跌破平仓线，存在平仓风险。王立群将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施保持公司股权结构的稳定。

另外，天泽信息、金刚玻璃、中南文化等多家公司公告称，其股东质押股票触及或突破警戒线，公司自周三起停牌。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)