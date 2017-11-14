中国能源：到2020年全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题--能源局

路透上海11月14日 - 中国能源局和发改委日前印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》指出，2017年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解，到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。

周一刊登在能源局网站的方案并表示，具备可再生能源电力消纳市场空间的省（自治区、直辖市）要结合跨省跨区输电通道尤其是特高压输电通道能力积极接纳区外输入可再生能源电力，主动压减本地区燃煤发电，为扩大可再生能源利用腾出市场空间。

同时，把防范化解煤电产能过剩风险与促进可再生能源电力有序发展有机结合，可再生能源弃电严重地区要切实完成2017年淘汰、停建、缓建煤电任务，确保2020年全国投产煤电装机控制在11亿千瓦以内。

“确保弃水弃风弃光电量和限电比例逐年下降。”方案称，“十三五”期间开工抽水蓄能电站共计约6，000万千瓦，其中“三北”地区约2，800万千瓦。在华北、华东、南方等地区建设一批天然气调峰电站，新增装机500万千瓦以上。

根据方案，将实行可再生能源电力配额制，落实可再生能源优先发电制度，推进可再生能源电力参与市场化交易。充分挖掘跨省跨区输电通道的输送能力，将送端地区解决弃水弃风弃光问题与受端地区压减燃煤消费相衔接，扩大跨省跨区消纳可再生能源电力现货交易。 在电力市场建设方面，围绕日内分时电价形成机制，启动南方（以广东起步）、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等第一批电力现货市场试点，逐步构建中长期交易与现货市场相结合的电力市场体系。

《方案》并确定，将建立可再生能源电力消纳激励机制，完善可再生能源发电价格形成机制。充分衔接发用电计划有序放开与可再生能源发电保障性收购机制，有序放开省级区域内发用电计划及用户和售电企业的省外购电权，组织电力企业拓展合同电量转让交易，丰富电力市场建设过渡阶段的交易品种。 （完）

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