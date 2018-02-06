中国能源：发改委对煤炭进行限价，不允许超750元/吨--报载

路透上海2月6日 - 煤炭与火电行业的矛盾再度受到关注。上海证券报周二报导，国家发改委已对港口、煤炭、电力企业作出销售、采购煤炭不允许超过750元人民币/吨(5，500大卡港口下水煤)的指示。

上证报援引相关会议纪要称，秦港股份相关负责人2月4日召集多位港口负责人以及煤炭、电力企业负责人开会。会议透露，国家发改委十分关心港口生产力度、煤炭保供应、市场价格等情况，并作出销售、采购煤炭不允许超过750元/吨的指示。国家发改委已与煤炭、电力企业总部进行了沟通。

会议要求，各采购单位在采购期间一旦发现有价格超过750元/吨的煤炭，需向港口反映实际情况，由港口方面汇报给国家发改委，国家发改委将约谈该单位，同时控制运力。

多家煤炭企业代表称，煤炭以长协煤居多，价格方面能响应国家发改委号召，同时表示当前运力不足、冻煤严重。港口方面回应称，将积极协助各单位解决困难。

报导并援引多位行业人士介绍，该会议为预备会议，是为国家发改委召集相关企业开会作准备。根据计划，正式会议将对煤炭限价令执行后可能遇到的问题、需要政府部门解决的问题等进行讨论。而该会议结束后，750元/吨的煤炭限价令正式生效。

易煤研究院研究员潘汉翔认为，目前距离春节已经不足两周，但下游火电负荷依旧不减，相关部门出台限价令，对市场看涨情绪将产生一定程度影响。由于本次会议覆盖上游、终端仅局限于煤电长协大户，市场煤成交价格依旧遵循市场规律保持坚挺。

为保障电煤供应、稳定煤价，中煤集团最新表态称，将积极争取铁路运力支持，增加秦皇岛港等北方港口的煤炭调进量。在春节期间实行煤炭抢运，以超出全年日均装车数量安排2月份铁路外运。同时，主动降低现货价格，引导煤炭市场价格向合理区间回归，并承诺近阶段现货价格不上涨。

此前，该集团安全工作会议曾透露，将安排所属23座矿井春节期间正常生产，春节期间日均产量比平时多5万吨。

记者还获悉，神华、同煤等集团春节期间同样不放假，一些大型煤炭企业假期可能缩短至1天至2天。

中信建投煤炭行业报告认为，近期动力煤价格屡创新高，随着春节过后煤企复产，供给将得到释放，需求则因天气转暖而转弱，但工业活动复苏和环保监管加码仍将支撑煤价。目前炼焦煤企业估值偏低。由于动力煤供应紧张，业内透露已有部分焦煤用作动力煤，少数焦化企业则对焦炭产品进行试探性提价。(完) (发稿 李铮; 审校 曾祥进)