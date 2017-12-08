中国能源：发改委等四部门赴地方调研督导迎峰度冬能源供应保障

路透北京12月8日 - 中国多地的“气荒”正引起相关政府部门的高度关注。中国国家发改委、环境保护部、住房城乡建设部、国家能源局分别牵头组成四个调研组，即日起分赴京津冀、辽吉黑、晋陕蒙、鲁豫等地开展实地调研督导，以进一步压实地方责任，切实保障群众温暖过冬。

新华社周五报导，据介绍，此次调研督导的内容包括：北方“禁煤”地区煤改气、煤改电措施落实情况及存在的问题，保障民生用电用气用煤有关措施落实情况，解决部分地区采暖设施改造不到位、供气缺口大、收费不规范、责任不落实等问题的意见建议，以及相关问题整改落实情况。

针对近期北方地区供暖不足、天然气供应短缺等问题，国家有关部门已采取允许煤改气、煤改电未完工的项目或地方继续沿用燃煤取暖，积极协调落实增供天然气和清洁煤等措施，尽全力保障群众温暖过冬。

近期国内媒体有关“气荒”的报导不断，随着冬季煤改气等需求的集中释放，天然气供不应求的局面加剧，一些地方开始限气停气，LNG（液化天然气）价格也涨至历史新高。在此之下，保供战紧急升级。

环保部此前发文称，要求煤改气（电）没有完工的地方，继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式，以保障群众温暖过冬为第一原则。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)