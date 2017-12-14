中国能源：因地制宜选择经济适用清洁供暖模式，尽可能替代散烧煤--能源局

路透北京12月14日 - 中国眼下正面临多地气荒及冬季煤改气等需求的集中释放。对此，中国国家能源局发布2017-2018年采暖季清洁供暖工作的通知,要求因地制宜选择方式多样、经济适用的清洁供暖模式，尽可能替代散烧煤。研究建立农村供暖管理机制，明确具体责任部门。

刊登在能源局官网的通知称，各地发展改革委（能源局）（或相关主管部门）要按照《规划》要求，统一部署清洁能源供应、清洁供暖热源、管网线路、节能建筑等清洁供暖各环节的工作。对于偏远山区等暂时不能通过清洁供暖替代散烧煤供暖的，重点利用“洁净型煤+环保炉具”“生物质成型燃料+专用炉具”等方式替代散烧煤。

通知要求，要对保障清洁能源供应工作过程中涉及到的项目审批、项目用地、工程施工、城市规划等方面的问题，加强指导协调，提高办事效率，推动天然气管网、配电网、热力管网等清洁能源供应相关项目尽快建成投运。

结合清洁能源供需情况，会同企业做好清洁能源供应的总体调配和运行管理工作。进一步通过煤电灵活性改造、辅助服务市场机制等方式提升电力系统调节能力，支持风电、光伏保障消纳外电量更多用于清洁供暖，减少弃风弃光。

各地发展改革委（能源局）要严格遵循“‘煤改气’要多方开拓气源，提高管道输送能力，在落实气源的前提下有规划地推进，防止出现气荒”的原则，督促各级供气企业、城镇燃气公司与上游供气商签订“煤改气”供气协议，制定“煤改气”实施方案和年度计划，有序推进“煤改气”。

同时，要督促地方各级供气企业、城镇燃气公司严格履行供气协议，冬季保供期间需增供的要提前制定计划，并与上游供气商协调一致，确保安全平稳用气。

中石油、中石化、中海油等主要供气企业要按计划做好气源供应。鼓励综合利用非常规天然气、煤层气支持清洁供暖。加快建设已纳入规划的长输管道和LNG接收站，加快中俄东线、进口LNG等气源引进和建设步伐，推进全国长输管道互联互通。具备扩建条件的已有接收站均要建储罐，扩建增压、气化设施，按实际接收LNG能力进行核定。各地要抓紧落实《天然气基础设施建设与运营管理办法》，提升应急储气能力。

国家电网、蒙西电网和新增配电网企业要结合国家配电网建设行动计划和农网改造升级计划，加强与相关地区“煤改电”规划的协调配合，有效利用农网改造中央预算内投资、电网企业资金等资金渠道，加快配电网升级改造，满足电供暖设施运行对配套电网的要求。

煤炭企业要结合国家煤炭去产能工作统一部署，根据采暖季北方地区热力生产用煤需求，合理释放部分煤炭先进产能，保障民生取暖用煤。

中国多地的“气荒”正引起相关政府部门的高度关注。中国国家发改委、环境保护部、住房城乡建设部、国家能源局分别牵头组成四个调研组，即日起分赴京津冀、辽吉黑、晋陕蒙、鲁豫等地开展实地调研督导，以进一步压实地方责任，切实保障群众温暖过冬。（完）

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