中国能源：建立煤炭最低和最高库存制度，科学确定不同领域库存量--发改委

路透北京12月7日 - 中国国家发展和改革委员会周四发布关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见，提出根据现有相关行业标准规范，综合考虑煤炭开采布局、资源禀赋、运输条件和产运需结构变化等因素，按照不同环节、不同区域、不同企业、不同时段，科学确定煤炭最低库存和最高库存。

发改委网站刊登的通知称，煤炭生产企业应遵循以下原则进行储煤：设有储煤厂的煤矿，当动力煤价格处于绿色区域时，应保持不低于五天设计产量的最低储煤量；当动力煤价格出现大幅下跌超出绿色区域下限时，煤矿应保持不低于七天设计产量的最低储煤量。

当动力煤价格出现大幅上涨超出绿色区域上限时，煤矿储煤量可不高于三天设计产量。不设储煤厂的煤矿，应根据有关规定，保持装车仓最大设计储煤量。

从事原煤、配煤及洗选、型煤加工产品经销等活动的煤炭经营企业，最低库存原则上不低于上一年度三天的日常经营量。当市场供不应求、动力煤价格出现大幅上涨超出绿色区域上限时，煤炭经营企业最高库存原则上不超过上一年度月均经营量。

电力、建材、冶金、化工等重点耗煤行业的相关企业，日常生产经营过程中煤炭最低库存原则上不应低于近三年企业储煤平均水平；在市场供不应求、价格连续快速上涨时，其存煤量不应高于最高库存，最高库存原则上不超过两倍的最低库存量。

通知称，考虑到电煤占煤炭消费的比例最高，又是保障电力企业稳定生产的关键，目前先行制定重点燃煤电厂煤炭最低库存和最高库存规定，其他相关行业可参照电力行业或根据行业实际情况，由有关部门会同行业协会研究制定。

通知明确最低库存和最高库存的适用情形，当市场供不应求，价格大幅上涨至红色区域时，加强对煤炭生产、经营、消费企业最高库存情况的监督检查，防止囤积惜售，加剧供应紧张状况。在此期间，可不考核生产和经营企业最低库存，鼓励各方加大资源投放，以满足市场需求。

当市场供过于求，价格大幅下跌至红色区域时，加强对煤炭生产、经营、消费企业最低库存情况的监督检查，防止企业少存煤甚至不存煤，影响安全生产稳定运行。期间，可不考核最高库存，鼓励企业多存煤，以促进市场供需平衡。（完）

欲浏览政策详情请点选(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)