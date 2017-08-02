中国能源：防范化解煤电产能过剩风险，落实年度产能缩减任务--能源局

路透北京8月2日 - 中国国家能源局召开防范化解煤电产能过剩风险视频会议指出，当前防范化解煤电产能过剩风险刻不容缓，煤电转型升级发展势在必行。要更多采用市场化、法制化手段进行调控，定期发布实施年度风险预警。

能源局官网周三援引国家发展改革委副主任、国家能源局局长努尔·白克力的话称，加强系统应急调峰储备电源建设，做好电力供需动态平衡，确保电力可靠供应和系统安全稳定运行。

“必须统筹推进、综合施策，既要严控新增、清理违规，又要淘汰落后、转型升级，在调整结构的同时更加注重转型升级，有力有序有效防范化解煤电产能过剩风险。”努尔·白克力称。

他指出，今年是防范化解煤电产能过剩风险工作全面启动的一年，任务艰巨、时间紧迫、责任重大，要完善工作机制，分解落实责任，按期完成任务。坚决按时完成“淘汰、停建、缓建5,000万千瓦以上煤电产能”的年度目标任务，责任层层细化、逐级分解，确保任务落实、责任清晰、进度可控。

同时加强监督检查。防范化解煤电产能过剩风险任务落实情况已经列为落实中央重大决策部署监督检查的重要内容，对督查核查中发现的问题依法依规严肃处理。

确保平稳有序。地方和企业要把工作做实做细，支持企业做好项目淘汰、停建、缓建善后事宜，制定周密的工作方案、人员安置方案、资产处置方案。要紧密跟踪电力供需形势变化，切实保障电力安全稳定供应。

7月26日由国家发展改革委、国家能源局等16部委联合印发关于推进供给侧结构性改革 防范化解煤电产能过剩风险的意见。明确“十三五”期间，全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦，淘汰落后产能0.2亿千瓦以上，实施煤电超低排放改造4.2亿千瓦、节能改造3.4亿千瓦、灵活性改造2.2亿千瓦。

到2020年，全国煤电装机规模控制在11亿千瓦以内，具备条件的煤电机组完成超低排放改造，煤电平均供电煤耗降至310克/千瓦时。

《意见》提出了从严淘汰落后产能、清理整顿违规项目、严控新增产能规模、加快机组改造提升、规范自备电厂管理、保障电力安全供应六项主要任务。此外，按照2017年《政府工作报告》要求，国家发展改革委、国家能源局研究制定了落实“淘汰、停建、缓建煤电产能5,000万千瓦以上”目标任务的本年度实施方案。（完） (发稿 沈燕; 审校 吴云凌)