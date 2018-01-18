中国能源：12月煤炭产量创两年高位，因冬季需求强劲

* 中国12月煤炭产量为2015年12月以来最高

* 燃煤限制放松后公用事业部门需求增加

* 经济增长水平超出预期，全年煤炭产量增加

路透北京1月18日 - 中国12月煤炭产量较11月增加，达到2015年12月以来的最高水平。由于天然气短缺，中国政府放松了北部家庭冬季燃煤限制，矿企增加煤炭产量以满足新增需求。

国家统计局周四公布的数据显示，中国12月煤炭产量为3.1487亿吨，高于11月份的2.9998亿吨，同比增加1.1%。中国是全球最大的产煤国。

12月初，多个省份发出“气荒”警报后，政府放慢了在中国北部数百万家庭和工厂中推广的煤改气计划。

2017年全年来说，中国煤炭产量较上年增长3.2%至34.5亿吨，因随着中国经济表现远强于预期，工厂的煤炭需求旺盛。

中国煤炭工业协会分析师成功称，对基建和地产市场的投资增加，鼓励了钢铁等主要煤炭消费行业增加产量，从而带动煤炭产量上升。

据中国国家发展与改革委员会，中国在11月前已实现2017年削减1.5亿吨煤炭产能的目标。煤矿已从2015年的10,800座，降至目前的约7,000座。

郑州商品交易所主力煤炭期货 2017年涨逾70%，周四触及每吨650元人民币(100.99美元)的纪录高位，因市场担心在取暖高峰期煤炭供应紧张。(完) (编译 王灿/于春红; 审校 高琦/刘秀红)