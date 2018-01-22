中国能源：2017年全社会用电量63,077亿千瓦时，同比增长6.6%--国家能源局

路透北京1月22日 - 中国国家能源局周一公布，2017年全社会用电量63,077亿千瓦时，同比增长6.6%；其中，第三产业用电量8,814亿千瓦时，增速达10.7%。

能源局网站刊登的新闻稿并显示，去年第一产业用电量1,155亿千瓦时，同比增长7.3%；第二产业用电量44,413亿千瓦时，增长5.5%；城乡居民生活用电量8,695亿千瓦时，增长7.8%。

能源局称，2017年全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3,786小时，同比减少11小时。其中，水电设备平均利用小时为3,579小时，同比减少40小时；火电设备平均利用小时为4,209小时，同比增加23小时。

2017年全国电源新增生产能力（正式投产）13,372万千瓦，其中，水电1,287万千瓦，火电4,578万千瓦。

中国国家统计局此前发布数据显示，去年全年发电量6.3万亿千瓦时，同比增长5.7%，其中核能、风力和太阳能发电比重比上年同期提高1.2个百分点，电力生产结构进一步优化。

中国国家能源局综合司近日发出通知要求，做好北方地区“煤改电”供暖工作，有序推进“煤改电”供暖，保障群众温暖过冬。新安排“煤改电”供暖工程要做好规划统筹，结合配电网、农网升级改造，分电压等级、分批次逐步实施，避免改造后电网局部“卡脖子”问题。（完）

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