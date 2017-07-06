中国行业：未来三年电力供需料延续宽松，今年用电量6.65-6.93万亿千瓦时--报告

路透北京7月6日 - 中国电力规划设计总院发布的《中国电力发展报告2016》称，按照电力发展“十三五”规划提出的各类电源发展目标、跨区跨省电力交换规模及煤电控制目标进行测算，预计未来三年中国电力供需将延续总体宽松的态势。2019年中国全社会用电量约在6.65万亿至6.93万亿千瓦时之间。

新华社援引中国电力企业联合会的数据显示，今年1至5月，中国全社会用电量24,263亿千瓦时，同比增长6.4%，增速同比提高3.6个百分点。全国电力供需总体宽松, 部分地区存在电力富余。

“受工业生产增长加快、产品价格明显上涨以及单位成本有所下降等因素影响，今年以来我国规模以上工业企业利润持续回升，部分传统制造业经营状况有所好转。预计2017年高耗能行业用电量将有较大幅度的反弹，但是未来两年会在2017年基础上逐步下降。”电规总院副院长杜忠明称。

发电方面，报告认为，未来三年，中国新增常规水电主要集中在四川、云南两省，将新增抽蓄装机870万千瓦，拟投产的核电工程主要集中在山东省及东南沿海各省；风电和光伏发电发展应向消纳能力充裕的中东部及南方倾斜，并积极采取一系列提高系统调节能力的综合措施，将弃风、弃光率控制在合理水平；煤电将由传统的提供电力电量的主体性电源，逐步向同时提供可靠容量、电量和灵活性调节能力的基础性电源转变。（完） (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)