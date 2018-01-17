中国行业：2011-17年关停并列入公告的电解铝产能指标应年底前完成置换--工信部

路透北京1月17日 - 中国工业和信息化部日前发布“关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换的有关事项”的通知，2011年至2017年关停并列入淘汰公告的电解铝产能指标须在2018年12月31日前完成产能置换，逾期将不得用于置换。

周三刊登在工信部官网的通知全文称，凡包含电解工序生产铝液、铝锭等建设项目，应通过兼并重组、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式取得电解铝产能置换指标，制定产能置换方案，实施产能等量或减量置换。

可用于产能置换的指标,必须是符合国家产业政策和投资项目审批管理要求的合规项目产能，须在2017年10月底上报国务院的清理整顿电解铝违法违规项目专项行动工作总结报告的项目清单内，但已超过国家明令淘汰期限的落后产能、2013年以前关停但未列入工业和信息化部公告或省级人民政府完成任务公告的产能不得用于置换；2017年10月及以后建成的合规产能也可用于产能置换。产能数量须以备案或者核准文件上的设计产能值为准。

电解铝企业通过兼并重组、同一实际控制人企业集团内部产能转移实施产能置换的，必须按照相关要求实施，妥善解决资产债务处置、职工安置等问题。产能退出企业须向所在地省级工业和信息化主管部门提交产能退出报告，包括退出产能指标相关信息、产能退出、职工安置和债务处置等责任落实情况。

企业获得的电解铝产能置换指标，须优先用于本企业现有未完成产能置换的建设项目，现有项目未完成产能置换的，原则上不得用于其他新开工建设项目。以上要求自2018年1月1日起执行。（完）

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