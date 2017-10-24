中国行业：2020年环保装备制造业产值将1万亿元人民币--工信部

路透北京10月24日 - 中国工信部周二提出，到2020年中国环保装备制造业产值达到1万亿元人民币的目标，并将在大气污染防治装备、水污染防治装备等重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿元规模龙头企业。

工信部网站刊登关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见显示，将重点研发大气污染防治装备，PM2.5和臭氧主要前体物联合脱除、三氧化硫（SO3）、重金属、二恶英处理等趋势性、前瞻性技术装备。重点攻关厌氧氨氧化技术装备和电解催化氧化、超临界氧化装等氧化技术装备，推广低成本高标准、低能耗高效率污水处理装备。

水污染防治装备方面，重点攻关厌氧氨氧化技术装备和电解催化氧化、超临界氧化装等氧化技术装备，重点推广低成本高标准、低能耗高效率污水处理装备，燃煤电厂、煤化工等行业高盐废水的零排放治理和综合利用技术。

环境污染应急处理装备方面，重点研发危险化学品事故、航运中危化品（氰化物）防泄漏及应急治理的应急技术装备。重点推广移动式三废应急处理技术装备、水上溢油应急处置技术装备等

此外，意见明确了土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料与药剂、噪声与振动控制装备共九个重点领域。

意见称，将加大财税金融支持力度，充分利用绿色制造、工业转型升级、节能减排、技术改造等现有资金渠道，发挥节能节水环保专用设备所得税优惠政策和首台（套）重大技术装备保险补偿机制，支持先进环保技术装备产业化示范和推广应用。并鼓励社会资本按市场化原则设立产业基金，投资环保装备制造业。（完）

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