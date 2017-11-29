中国证券：三大证券报发文称限售股解禁并不等同减持，投资者勿过度恐慌

路透上海11月29日 - 针对近期一些投资者对于限售股解禁或会带来大量抛压的担忧，中国三大证券媒体周三在显要位置刊登分析文章称，限售股解禁并非等同于减持，希望投资者不要过度恐慌。

上海证券报在头版记者观察文章中称，解禁规模不等于可减持规模，可减持规模也不等于实际减持规模。事实上，目前市场上的实际减持数量远小于解禁数量。

“媒体近期报导的8,300多亿元解禁股市值规模只是依据规则和承诺的简单推测，限售股份到期解禁不等于也不可能马上全额减持。特别是在减持新规框架下，实际减持的节奏会保持平稳有序，对二级市场影响有限。”文章指出。 文章以沪市解禁和减持情况为例，今年5月27日减持新规实施以来，沪市共解禁358亿股。实际减持情况是：5月27日后，相关股东在解禁后15天内、30天内、90天内即减持特定股份的，减持股份数分别约为12.35亿股、21.24亿股、34.61亿股，分别占解禁股份数的3.4%、5.9%、9.6%。可以看到，只有少数股东解禁后在短期内进行了少量减持。

证券时报头版记者分析文章强调，即便限售股股东有减持意向，在当前制度框架下并不是说限售股股东想减持就可以肆意减持。

按中国证监会5月发布的减持新规，上市公司首发上市前股东及非公开发行股东任意连续90天内通过竞价交易、大宗交易减持分别不超过公司总股本的1%、2%；通过大宗交易受让大股东股份的受让方需锁定六个月；持有非公开发行股份的股东在遵守前述比例的基础上，解禁后12个月内通过集中竞价交易减持的比例不得超过其持有的该次非公开发行股份总数的50%。

中国证券报分析文章引述专业人士的话称，解禁股份的减持周期大大拉长，实际上起到给减持“刹车减速”的作用。另外，上市公司大股东、董事监事高级管理层所持特定股份解禁后并非能够随意减持减持，还必须遵守“减持预披露”制度，建议投资者更应关注重要股东预披露的减持计划，并据此作出投资决策。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)