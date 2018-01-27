中国证券：上交所今年重点支持新技术和新业态通过并购重组进入上市公司

路透北京1月27日 - 中国上海证券交易所周五表示，2018年将重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司，继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清，发挥好并购重组在支持产业结构转型升级、提升上市公司质量中的独特优势，打造一批新蓝筹上市公司。

上交所网站刊登的“2017年沪市并购重组及监管情况的答记者问”并称，2017年并购重组监管重点关注五个方面：是否存在不当重组动机、资金来源的合法合规、标的资产会计信息的真实准确、重组后续整合和承诺履行情况以及行业信息披露的可理解性。

2017年沪市上市公司全年共完成并购重组864家次，交易总金额9,200亿元人民币，同比分别增长45%和8%。重大资产重组方面，共有127家公司停牌启动重组，同比下降28%；共披露99个重组方案，同比下降34%，涉及交易金额近4,500亿元；74家公司完成重大资产重组，涉及交易金额约2,500亿元，合计增加市值约2,300亿元，新增市值超过百亿公司13家。

统计显示，2017年沪市重组标的平均估值溢价率为350%，同比下降50个百分点。其中，产业整合型并购的平均溢价率为220%，与上年基本持平；跨界并购整体溢价水平，从2016年550%大幅下降至390%，跨界并购“双高”现象有所缓解。

“溢价率数据表明，上市公司收购资产更为审慎务实，‘热点类’、‘时髦型’并购重组降温明显，并购资产的后续整合受到更多重视。”上交所称。

上交所通过将上市公司重组方案的问询，与大股东和实际控制人的资本运作、主要股东的股份减持、上市公司高管参与PE投资、上市公司与大股东的关联交易等行为一同考虑、组合监管，严堵通过并购重组“炒壳”“养壳”“保壳”、实施内幕交易、进行概念炒作、配合股东减持、向大股东和高管人员利益输送等违法违规行为。

同时，要求相关方说明资金来源的全链条、全过程，直至最终的出资方。通过穿透式披露，将资金筹措和使用中的违规行为和潜在风险暴露出来，达到“以披露促合规”的监管目标。（完）

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