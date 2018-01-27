中国证券：上交所发布股份协议转让业务指引，明确不予受理的情形

路透北京1月27日 - 中国上海证券交易所周五稍晚发布上市公司股份协议转让业务办理指引，对协议转让业务受理的要求、不予受理的情形等做出明确规定。其中，对协议签署日与提交申请日间隔超过六个月且无正当理由，或者协议转让可能导致规避股份限售相关规定等情形不予受理。

上交所网站刊登的指引全文称，拟转让股份存在以下三种情形的，亦不予受理：已经被质押且质权人未书面同意转让；存在尚未了结的诉讼、仲裁、其它争议或者被司法冻结等权利受限情形；存在按照相关规定不得减持的情形。

协议转让后受让方持股比例达到5%以上，或者受让方为上市公司董事、监事和高级管理人员的，受让方须严格遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，承诺自本次协议转让股份过户后六个月内不得卖出公司股份。

对同一次协议转让申请涉及多个出让方或者受让方，且被认定为属于一笔协议转让的，该笔协议转让的全部出让方、受让方应当同时办理股份过户手续，一次性完成过户登记，并且共同遵守后续减持的相关监管要求。

指引称，协议转让确认意见自上交所出具之日起30日内有效。转让双方逾期未到中国结算上海分公司申请办理股份过户登记的，应当重新提交申请。

上交所对材料完备的协议转让申请予以受理，并自受理之日起三个交易日内作出是否予以确认的决定，并告知转让双方。需要补充文件的，补充文件的时间不计入确认时限。（完）

欲览指引详情，请点击链接 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)