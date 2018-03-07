中国证券：中国存托凭证正在研究，更适合中概股回归--证监会副主席

路透上海3月7日 - 据中国证券报周三报导，中国证监会副主席阎庆民昨表示，中国存托凭证（CDR）制度目前正在研究中；相对首次公开发行（IPO），CDR更适合海外上市的新经济企业回归A股。

他表示，证监会在支持新技术、新产业、新业态和新模式企业方面会有很多创新。至于是否会降低企业盈利门槛，这取决于技术参数。如果技术参数和产业未来发展一致，未来制度肯定要做出很多调整。

对于是否允许同股不同权的企业回归A股，阎庆民指出，这些都是新经济体系里涉及的，相关政策会调整，新经济企业认定标准要各部门共同制定。 在回答”海外上市的新经济企业回归A股，适合IPO还是CDR的方式”的问题时，他表示，“CDR的方式更合适。这是国际惯例，可以避免一些法律原则上的不适用情况。”

谈及去年的国内金融科技企业赴美上市潮，阎庆民说，”要按照十九大精神，建立现代经济体系。我们把制度刷新以后，就可以鼓励它们在国内上市，包括从海外回归。”

据证券日报周二报导，对于百度等海外上市企业回归A股目前的可行性，全国政协委员、证监会副主席姜洋当天回应称，”我们只负责把路修好，愿不愿意开车是市场的事。我们的任务就是修路。”

对于修路的时间表，他表示，”要看修什么样的路，修土路快得很，我们就按照政府工作报告抓紧修路。”

证监会在1月末年度工作会议上提出要改革新股发行上市制度，努力增加制度的包容性和适应性之后，近期又有国内媒体曝出证监会拟在人工智能、高端制造、生物科技、云计算四个新经济领域，对拟上市的独角兽企业放宽审批时间和盈利标准，走即报即审的绿色通道。

独角兽企业一般是指估值在10亿美元以上的未上市企业。在阿里巴巴、腾讯等国内大型科技企业先后在海外上市后，新一批中国独角兽企业正在迅速壮大，不少已筹备其上市事宜，例如手机企业小米、陆金所等，不过大多以境外上市为优先选择。（完）

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