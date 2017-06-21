中国证券：今年来中企全球股权募资513亿美元，同比降两成--汤森路透

路透上海6月21日 - 据汤森路透最新数据，今年以来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达513亿美元，同比下降19.8%；其中第二季达182亿美元，同比下降45.3%。

截止周一（19日）的数据显示，中资企业在全球首次公开发行（IPO）融资额为211.8亿美元，同比增长75%；增发股票的融资额为244.7亿美元，同比下降40%，可转债融资为57亿美元，较去年同期的最高纪录下滑48.1%。

在IPO领域，由于国内加快A股新股发行速度，今年来A股IPO融资额达159亿美元，同比增长157.5%，其中上海证交所为94亿美元，成为今年来仅次于纽交所，IPO规模第二大的证交所。

中国企业海外IPO募资总额亦同比缩水10.9%至53亿美元，其中大多数企业选择于港交所发行IPO原始股以及上市，募资总额为49亿美元，仍同比回落11.5%。

在中国内地去年末发布再融资新政后，A股上市公司以定向增发为主的再融资受到抑制，融资规模明显下降。今年来，中国A股增发募资额为208亿美元，同比下降44.5%，这亦累及中企在全球的增发融资额降至2014年以来同期最低。

虽然可转债总体募资额下降近一半，但是中国光大银行上半年发行的300亿元人民币（折43亿美元）六年期A股可转债，成为中国今年来最大的一笔股权发行交易，这也是今年迄今为止全球最大的一笔可转债发行交易。

今年上半年，中信证券、中信建投和国泰君安三家国内投行分列中企全球融资的承销商前三位，中金公司和高盛位列第四和第五位。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)