中国证券：加强跨境监管合作，建立健全协同处置极端市况的协作机制--证监会

路透北京12月1日 - 中国证监会副主席方星海周五称，要在有序推进中国资本市场的双向开放过程中，对跨境资本流动、跨境衍生品交易等实施有效的监测，共同防范跨境违法犯罪行为，建立健全协同处置极端市场情况的协作机制，守住不发生系统性风险的底线。

证监会官方微信刊登他在第四届中法金融论坛上称，日益全球化的资本市场，要求中国证监会以更加全球化的视野建立健全宏观审慎监管体系，同时也要求中国证监会与境外同行加强跨境监管的沟通与合作机制。

“我们热切欢迎包括法国金融机构在内的优质外资机构来华提供证券期货服务，为提升中国资本市场的竞争力和国际影响力，支持实体经济健康平稳发展做出积极贡献。”他说。

他表示，放宽证券期货服务业的准入限制，目的就是以开放促改革、促发展，通过引进优质、领先的外资证券、期货和基金机构，鼓励中外机构的互利合作和良性竞争，将“引进来”和“走出去“结合起来，提升中国证券期货行业的整体素质。

他还指出，中国证监会高度重视发挥资本市场支持绿色金融的功能和作用，积极推动绿色金融领域的发展与国际合作。中国基金业协会也在大力推进以“环境保护、社会责任和公司治理”（ESG）为核心的责任投资原则，引导基金公司发行绿色主题基金产品。（完） (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)