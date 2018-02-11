中国证券：多个地方监管部门密集排查股权质押风险，防止风险蔓延--报载

路透上海2月11日 - 证券时报周日报导，为防止股权质押风险蔓延，监管部门开始行动。湖北、四川、安徽、河南等多地证监局近日通过口头和邮件等多种形式，对辖区上市公司大股东股权质押进行风险排查及处置工作。

报导称，就各地股权质押排查通知情况，与各地监管部门和部分上市公司进行核实后，总体来看，本次质押风险排查各地进展不一，部分公司去年7月就收到过通知，近期则比较密集。

本次风险排查具有定向精准等特点，主要集中在股东质押比例较高的上市公司，排查内容也比较详细，包括大股东名称、股权质押交易形式、质押对手方、质押数量、质押率、预警履约保障价格、最低履约保障价格等，并关注上市公司的质押风险处理预案。

其中，有区域证监局要求辖区内上市公司于五个工作日内向当地证监局报告股权质押基本情况，并对存在补仓或平仓风险的公司，应在五个工作日内报告上市公司风险处置预案及大股东风险应对措施。

报导并引述一份华中某省证监局的红头文件表示，由于二级市场股票价格出现明显回调，为防范股票平仓风险，该地证监局向辖区上市公司提出三大要求，包括做好大股东股权质押风险排查工作和质押风险处置工作，并及时履行信披义务。

不过，广东、贵州等辖区监管层或上市公司表示尚未知悉有此类通知文件。据知情人士透露，贵州辖区内的上市公司，除了个别民企质押比例比较高，其他公司股权质押比例并不高。

中国股市沪综指周五放量暴跌4%，至近八个月新低，亦再创近两年最大单日跌幅。

2月7日上海证券报官网曾报导，自2月以来，发布股东补充质押公告的公司已达140家次。综合来看，多数控股股东尚有充足“粮弹”可供补充质押，风险整体可控。不过，亦有一些上市公司因股东质押股票触及预警线或平仓线，而紧急停牌。

今年1月，上海证券交易所和深圳证交所同时发布修订后的“股票质押式回购交易及登记结算业务办法”，其中明确融入方不得为金融机构或其发行的产品、股票质押率上限不得超过60%等。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)