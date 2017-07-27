中国证券：完善资产证券化业务规则制度体系，防控风险--证监会副主席

路透北京7月27日 - 中国证监会副主席李超周三表示，在进一步提升资产证券化服务实体经济能力的同时，要不断完善资产证券化业务规则制度体系，强化市场参与机构的合规风控能力，防控风险。

中国证券报援引他在证券投资基金业协会资产证券化业务专业委员会成立大会上的讲话并称，企业资产证券化在初步取得较好成绩的同时，亦要高度重视出现的问题，及早采取措施，防范出现更大的问题和风险。

“企业资产证券化产品市场参与主体日趋多元化，发行规模逐步扩大，大类基础资产类别日渐聚焦，初步取得了较好成绩。”李超表示，但在看到发展成绩的同时也要清醒认识到业务中存在的不足，如中介机构合规内控薄弱，尽职调查不充分等问题。

他并称，希望通过成立专业委员会，建立起行业、自律组织与监管部门的沟通平台；专业委员会要配合自律组织做好自律管理工作，防范金融市场风险，促进资产证券化业务的稳定发展。

出席同一场合的基金业协会会长洪磊亦指出，在监管部门的政策指引和负面清单管理机制下，经过两年半时间的稳步发展，在基金业协会备案的资产证券化产品规模突破一万亿元，除个别产品发生风险事件外，总体呈稳定发展态势。

他还表示，基金业协会要研究加强对不挂牌产品的管理，同时在《基金法》和《证券法》的框架下研究推动不动产投资基金（公募REITs）相关规则制度方案。

证监会债券部主任蔡建春在讲话中称，未来债券部要加强规则体系建设，强化事中事后监管，完善信息披露制度，加快推动REITs等具有重要意义的创新产品尽快落地，进一步加强完善对PPP等重点领域的支持力度。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)