中国证券：将加大整顿资本市场秩序力度，防止企业带病上市--证监会

路透北京7月21日 - 中国证监会周五表示，将继续按照依法监管、全面监管、从严监管的工作要求，严把上市公司入口关，坚持问题导向，完善IPO现场检查等工作机制，依法严格审核、严格监管，督促发行人和中介机构归位尽责，防止企业带病上市。

证监会例行新闻发布会新闻稿称，加大整顿资本市场秩序力度，继续保持“零容忍”态度，严厉打击欺诈发行、违规信息披露、操纵市场、内幕交易等证券市场违法违规行为，净化市场环境，改善资本市场生态，切实维护公开、公平、公正的市场秩序，保护投资者特别是中小投资者合法权益。

“继续做好资本市场服务好我国新常态下经济社会发展的工作，要进一步发挥好资本市场的投融资功能，要有序推进资本市场资源配置市场化的改革，要进一步明确市场预期，有效提升资本市场服务于实体经济发展的能力，推进资本市场健康稳定可持续发展的基础性工作和一系列制度的建设与完善。”证监会表示。

证监会同时表示，将认真贯彻落实全国金融工作会议中关于“要把发展直接融资放在重要位置，形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系”的重要指示，充分发挥资本市场服务实体经济、助力供给侧结构性改革功能。

上交所发行上市中心执行经理顾斌此前表示，根据一季度发行速度测算，2017年将延续去年11月12月的高速发行节奏。预计2017年全年核发IPO数量达500家，全年IPO融资额达3,000亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)