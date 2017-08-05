中国证券：强化“实质性”、“看穿式”监管，防止金融风险传导--上交所

路透上海8月5日 - 中国上海证券交易所表示，为防止少数上市公司成为金融乱象集中的平台，今年以来强化“实质性”、“看穿式”监管，重点处置了两类高风险公司；并将稳市场、防风险放在更突出位置，努力防止并购重组、控制权转让等业务成为金融风险向上市公司传导的管道。

上交所网站刊登的周五新闻会新闻稿指出，具体措施上，继续借助“刨根问底”等信息披露监管手段，充分发挥信息披露揭示风险和公众监督的功效，对存在重大经营和规范运作风险的上市公司实施“实质性”监管。

对“隐匿式易主”，通过抽丝剥茧般的层层问询，揭开隐匿幕后的实际控制人，提示投资者充分关注其中的风险。

“公司监管部门将上市公司日常经营、公司治理、并购重组、再融资、大股东股权质押、公司债等各类可能产生风险的情形组合考虑，实施‘实质性’监管，更加全面准确地识别和判断风险因素，并采取针对性监管行动，分步骤、有重点地逐一化解。”新闻稿称。

上交表示，从目前情况看，对相关公司风险提前预判、及时介入并采取“实质性”、“看穿式”监管后，公司相关风险揭示较为到位，有力支持了后续的风险处置和化解。目前，针对相关公司相关责任主体的严重违规行为，上交所已启动纪律处分程序，将严肃追责。（完）

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