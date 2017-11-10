中国证券：强化上市公司年末利润调节监管，研究完善退市财务类指标--证监会

路透北京11月10日 - 中国证监会新闻发言人常德鹏周五表示，下一步，证监会将强化对上市公司年末突击进行利润调节行为的监管力度；同时，交易所正在研究完善退市财务类指标，优化退市制度。

他在证监会例行发布会上表示，交易所将聚焦上市公司年末突击进行利润调节行为，加大“刨根问底”式问询力度，强化与二级市场交易核查的监管联动；证监局将视情况开展现场检查，发现违法违规情况，依规采取行政监管措施，达到立案标准的，坚决启动立案稽查程序。

“交易所正在研究完善退市财务类指标，优化退市制度，促进上市公司聚焦主业，充分发挥好资本市场的功能。”他表示。

常德鹏指出，上市公司要严格执行企业会计准则及资本市场财务信息披露规则的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、完整地反映公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量。

他说，公司年审机构应对重大非常规交易、其他高风险事项，及会计政策、会计估计变更等予以重点关注，考虑其是否按照有关规定进行了恰当的会计处理和披露。年审机构应设计有针对性的审计程序，获取充分、适当的审计证据，发表恰当的审计意见，不得以带强调事项段的无保留意见或关键审计事项的披露代替保留意见或无法表示意见审计报告。（完） (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)