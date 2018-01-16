中国证券：拓展多元化互补型股权融资渠道，推进债券创新--证监会

路透上海1月16日 - 中国证监会副主席姜洋表示，将把发展直接融资特别是股权融资放在突出位置，拓展多层次、多元化、互补型股权融资渠道；积极推进债券市场品种创新，发展可交换债、绿色债、项目收益债等，实现债券市场数量与质量并重发展。

中国证监会官网刊登他周一在香港一论坛上的讲话称，未来将发挥资本市场在并购重组中的主渠道作用，鼓励支持基于产业整合的并购重组；将完善新三板分层和差异化发行交易制度，积极规范发展天使投资、创业投资等私募股权投资创新制度安排；加大对符合国家发展战略、具有核心竞争力的高新技术企业和新经济新产业的支持力度。

“我们清醒地认识到，资本市场仍然是中国金融体系的一个短板，还有很大的发展空间。”他说。

他指出，证监会将坚持引进来和走出去并重，大幅度放宽行业准入限制，支持境内机构稳步推进国际化经营。深化境外上市制度改革，逐步完善QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）制度。将推出原油期货，欢迎境内外投资者参与，以满足境内外企业及投资者风险管理的需求。

对于香港市场，他还提到，中国证监会将一如既往地支持香港巩固和提升国际金融中心地位，不断优化完善两地市场互联互通机制，丰富互联互通产品；稳步开展H股“全流通”试点，积极支持符合条件的企业跨境发行债券；支持香港发挥自身优势和作用，积极参与“一带一路”建设、人民币国际化、粤港澳大湾区建设等重大发展战略。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)