中国证券：新三板创新层和非上市非挂牌公司可发创新创业可转债--证交所

路透上海9月23日 - 中国上海和深圳证券交易所等周五稍晚发布相关实施细则称，创新创业可转换债券的发行主体包括新三板挂牌的创新层公司和非上市非挂牌企业，发行人应在满足非公开发行公司债券相关规定的前提下，符合证监会有关指导意见中规定的创新创业公司要求。

证监会此前发布“关于开展创新创业公司债券试点的指导意见”，根据相关规定，沪深证交所分别联合全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司制定并发布实施《创新创业公司非公开发行可转换公司债券业务实施细则（试行）》。 实施细则除明确发行主体及适用范围外，还明确了发行方式，创新创业可转换债券采取非公开方式发行，发行人股东人数在发行之前及转股后均不得超过200人。

同时各方机构的职责分工也进一步明确。发行人为全国股转系统挂牌公司的，可转换债券发行时，应当属于创新层公司。交易所确认其是否符合挂牌转让条件时，向全国股转公司征询意见。

此外创新创业可转债发行六个月后可进行转股，转股流程主要包括转股申报及转股操作两个环节。实施细则就新三板创新层公司和非上市非挂牌企业两种不同情形分别明确了相关转股操作流程。 中国证券报周六引述交易所方面表示，实施细则丰富了中小企业融资方式，降低了发行人的融资成本。同时转股条款的设置，也保障了投资机构根据与发行人签订的业绩承诺等契约条款进行转股的合法权益，并增强了非公开发行公司债券的市场吸引力，有效促进创新创业企业社会资本形成机制的创新。（完）

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here (发稿 边竞；审校 张喜良)