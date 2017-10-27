中国证券：新三板明确证券类挂牌私募机构不得通过全国股转系统进行融资

路透北京10月27日 - 中国全国股转公司（俗称“新三板”）周五晚发布通知，要求对已挂牌的私募机构进行自查整改，在基金业协会登记为证券类私募机构（私募证券投资基金管理人）的挂牌私募机构，不得通过全国股转系统进行融资。

新三板官网通知称，挂牌私募机构应在2017年11月10日前向新三板提交整改报告，新三板对已报送的自查整改报告和核查报告进行审查，对未提交、在指定披露日未披露自查整改报告或虽提交自查整改报告但经审查不符合整改条件的挂牌私募机构，将予以摘牌。

新三板要求，挂牌私募机构与主办券商应分别在新三板指定披露日（T日）披露自查整改报告和核查报告。不符合自查整改条件的机构应同时披露终止挂牌的风险揭示公告，并于T+1日停牌一日。T+7日，不符合整改条件的挂牌公司完成强制摘牌。

新三板通知限定此次自查整改的范围为，《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》发布之日，在中国基金业协会登记为私募投资基金管理人的挂牌私募机构。财务报告依据为，涉及收入占比的计算应以2016年年度财务报告的合并财务报表数据为计算依据。

对于自查整改相关指标的计算口径，新三板要求收入占比指标为，“管理费收入与业绩报酬之和须占收入来源的80%以上”，其中“管理费收入与业绩报酬之和”应包括“管理费收入、业绩报酬、投资顾问费收入（与基金管理业务相关）、跟投收益”。

其中“收入来源”应包括“管理费收入、业绩报酬、投资顾问费收入、投资收益、公允价值变动损益”。“跟投收益”的计算口径应以私募机构作为基金管理人在其管理基金中的出资额不超过20%部分带来的收益为计算依据。

新三板并要求资产管理规模指标为，“创业投资类私募机构最近三年年均实缴资产管理规模在20亿元以上，私募股权类私募机构最近三年年均实缴资产管理规模在50亿元以上”。挂牌私募机构的实缴资产管理规模和类型的认定，以其在基金业协会备案的信息为准。（完）

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