中国证券：深交所和伦交所集团共建深伦科创投融资服务联盟项目启动

路透北京12月16日 - 中国深交所和伦交所集团合作推出的深伦科创投融资服务联盟周六启动，双方表示将以此为契机，充分利用网络平台优势，实现用户信息和服务共享，通过提供公司评估、企业培训、线上展示、对接交流、上市培育等服务，支持两地投资者和科创企业开展跨境投资对接，促进跨境创新资本形成。

证监会副主席方星海周六在深伦科创投融资服务联盟签约仪式上的讲话称，要发挥交易所网络优势，促进创新资本形成。深伦科创投融资服务联盟要为双方服务区域内的中小企业，科创企业和投资机构建立起双向服务机制。

“中国储蓄充沛，应创造途径把更多的储蓄转变为创新企业的资本，而不是让这些储蓄大部分呆在房地产市场上，如果能做到这一点，中国的经济就能跨上一个新的台阶。”方星海说。

深交所理事长吴利军在同一场合指出，深伦两交易所在支持创业创新、扶持中小企业发展上战略高度契合，双方在创业资本对接方面合作具有良好的合作基础，服务联盟将为中英两国科技创新型企业提供培育培训及跨境资本对接服务。

第九次中英经济财金对话近两日在北京举行，中国国务院副总理马凯与英国财政大臣哈蒙德共同主持对话，双方就深化经济合作达成了一系列共识。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)