中国证券：深交所将继续推进跨境股权合作，探索大湾区资本市场合作

路透上海10月23日 - 上海证券报周一报导，深交所相关负责人近日指出，下一阶段该所将布局“一带一路”市场，继续研究推进跨境股权合作，并借粤港澳大湾区建设东风，持续探索粤港澳大湾区资本市场跨境合作。

该负责人表示，下一阶段，深交所将围绕三大方面展开国际化方面的工作。其一是根据自身优势和区位特点，与中资金融机构建立密切合作关系，继续拓展“一带一路”沿线合作国家的范围，发挥金融整体实力，在跨境市场服务、技术输出、股权收购等方面继续探索，打造长期、稳定、可持续、分层次的“一带一路”金融保障体系。

同时，深交所将不断完善跨境资本服务机制。其中，探讨进一步规范平台运行机制被提上议事日程，深交所将优化技术能力，强化风险防范，吸引更多海内外机构共同参与平台建设，打造具有公信力、权威性的跨境投融资对接平台，不断扩大平台的渗透力和影响力，促进更大范围的资本对接。

今年以来，深交所跨境资本服务机制已先后在印度、柬埔寨、老挝、巴基斯坦等四个“一带一路”沿线国家落地。另外，深交所还与境内外金融机构合作，打造跨境资本服务平台，通过网上路演、网下对接，推动跨境投融资项目对接。

其二是深交所将充分发挥旗下子公司香港创盈公司的国际业务桥头堡功能，推动各项业务在香港的发展，推动内地和香港资本市场在更高层次、更大范围内进行合作。

深交所相关负责人指出，深交所将持续探索粤港澳大湾区资本市场跨境合作，研究如何有效利用香港离岸人民币中心地位及珠三角地区创新经济发展优势，实现粤港澳金融竞合有序、协同发展，也将持续探索粤港澳大湾区金融科技发展的新思路，为“一带一路”建设、资本市场双向开放提供支持。 其三是开展常态化路演推介，打造深市国际品牌。全球路演推介活动、境内反向路演和境外投资者走进上市公司等系列活动将常态化开展，同时深交所将持续通过国际媒体平台举行深港通网络联合路演，利用互联网技术创新推广模式，更广泛地覆盖境外投资者群体，并通过建立境外投资者关系管理资料库和完善上市公司英文信息等方式，进一步提升对境外投资者的全方位服务水平。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)