中国证券：要扭转行业机构不顾风险过度追求规模利润的倾向--证监会副主席

路透北京9月14日 - 中国证监会副主席姜洋周四称，要督促证券基金期货等行业机构专注主业，扭转不顾风险过度追求规模和利润的倾向，使投资银行成为连接实体企业和投资者的纽带，让期货公司真正为实体企业安排生产经营发挥引导作用，坚决防止“脱实向虚”、“以钱炒钱”。

证监会网站刊登他在北京CBD国际金融圆桌会上的讲话称，要以服务实体经济为出发点和落脚点，积极鼓励有利于加强实体经济薄弱环节金融服务、降低融资成本、提高资源配置效率的金融创新，支持公司治理规范、发展前景广阔的金融科技企业积极利用资本市场做优做强。

“对于金融创新，我们应当秉持包容审慎的态度，正确处理创新与监管的关系，做到趋利避害、规范发展。”姜洋指出，要大力推进依法全面从严监管，坚决纠正那些严重脱离实体经济需要的伪创新，坚决打击以创新为名义冲撞法律底线的行为。

他并称，证监会已经实现新股发行常态化，优化创业板发行条件，完善上市公司再融资制度，鼓励企业发行优先股，改善融资结构；要拓展资本市场服务中小微企业的覆盖面，支持创新创业；推动交易所债券市场数量质量协调发展，丰富直接融资工具。

他透露，要积极发挥资本市场在并购重组中的主渠道作用，促进存量资源调整。在严格重组上市标准的同时，简化审批程序，支持去产能、调结构和国企改革。（完）

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