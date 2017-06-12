中国证券：证券官媒齐发声强调新股常态化发行应有定力，勿重走老路

路透上海6月12日 - 继证券时报上周五发表有关新股发行的社评后，中国另外两家官方证券媒体周一亦发表社评或评论文章，总体基调均是强调新股发行常态化应保持定力，顶住压力，切勿重走“暂停IPO救市”之老路。有市场人士认为，三大报齐发声，应该代表着监管层一种明确的态度。

自5月26日起，中国证监会接连两周缩减每周下发的发行批文数量，分别是七家和四家，较今年来每周至少10家的节奏明显放缓，A股市场开始企稳，中小市值股超跌反弹。不过上周五证监会下发批文数量意外增至八家，不少投资人对近期政策思路有些不解。

中国证券报周一头版社评指出，不宜将新股发行常态化与市场涨跌直接挂钩，切不可重走所谓“暂停IPO以救市”的老路。监管部门应坚定市场化改革的定力，增强改革韧性，积极搭建新股市场化发行的制度框架，夯实市场化改革的法治基础，稳定资本市场的发展预期。

该社评指出，暂停首次公开发行（IPO）能不能救市是个未知数，但暂停IPO对新股发行市场化改革以及实体经济的伤害是可预知的，最直接的伤害是一些优质公司难以获得上市融资机会，一方面将使上市公司资源稀缺性加剧，增加壳资源炒作的可能性；另一方面加剧实体经济面临的融资难、过度依赖间接融资等难题。

“作为配置资源最有效率、风险承担最为分散的市场，资本市场将丧失创业、创新孵化器功效。更严重的是，资本市场的发展预期将再次被扰乱。”中证报社评指出。

上海证券报周一头版评论文章指出，适度调整和变动新股发行的节奏，体现了监管层呵护市场的用意，推行改革的过程中，综合考虑改革力度和市场可承受程度，也更有利于市场平稳运行。然而，IPO并不是决定市场走势的核心因素，“每周发几家”不应成为投资者决策的根本依据。

该文章认为，目前市场上有关中国资本市场尚不成熟、应严控IPO的观点，是把作为资本市场重要基础性制度组成部分的发行制度与其他制度割裂了开来，把资本市场复杂的综合改革简化成了发行改革和为发行改革铺路的改革。

“一个‘只进不出’的市场是不健康的，一个‘不进不出’，或者‘只出不进’的市场呢？资本市场基础性制度的木桶原理应该无需赘言，先待其他制度木板补齐，最后再来修缮发行的短板，这显然是不切实际的。”文章指出。

该文表示，在常态化新股发行的基础上寻找动态平衡，也更有利于优化新股发行节奏的弹性，在当前市况、当前资本市场发展阶段，求得市场化改革的更优解。

证券时报上周五发布题为“保持定力，咬定市场化改革不放松”的社评，反对人为干预新股发行节奏。证券时报周一再发表社评称，市场化与法治化是引领中国证券市场行稳致远最关键的两条腿，必须都使得上劲。否则，“一条腿长，一条腿短，必然走不稳，走不快，走不好，甚至还会摔跟头。”

该社评建议，抓住全国人大对证券法进行修订的契机，全面松绑各种过时的管制限制措施；完善证券市场惩戒机制，加大对各种证券违法犯罪行为打击力度；研究成立不受地方力量干预、专业性强的专门证券法院；积极探讨建立集团诉讼制度的可行性；赋予各级证券监管部门足够的权限，充实监管力量，保障依法从严全面监管落到实处。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)