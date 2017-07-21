中国证券：证监会对同花顺传播误导性信息案立案调查，加大舆情监测力度

路透北京7月21日 - 中国证监会周五表示，已对浙江同花顺网络科技有限公司涉嫌传播误导性信息一案立案调查，并将进一步加大舆情监测力度，继续加强与其他部门执法协作，对编造传播虚假信息，扰乱证券市场秩序的行为，将依据证券法相关规定从严处理；坚决维护资本市场信息传播的正常秩序，保护广大投资者合法权益。

证监会网站刊登的新闻发布会新闻稿称，任何人在网络上发布涉及证券市场信息都应遵守法律规定，不能随意造谣、误导，制造恐慌，破坏市场秩序，影响市场机制的正常运行。近期证监会还会同公安、网信等部门查处多起其他违法主体为牟取不法利益造谣传谣的案件。

“在传播证券期货信息时，必须秉持客观、公正、严谨的立场，切实履行相关审核职责，进行真实、准确、完整的报道，禁止一切形式的编造和误导。”新闻发言人常德鹏表示。

证监会披露，7月5日下午16时许，一篇名为“传复星集团董事长失联，交易所11复星债与10复星债大跌”的文章在有关财经媒体迅速传播。受此消息影响，7月6日，相关概念A股及港股盘中股价大跌，对相关板块指数造成明显影响，多只跟踪指数ETF基金回撤明显。

证监会对此高度重视，随即启动立案调查。调查发现，7月5日，同花顺网络运营的同花顺财经网站使用网络爬虫软件，发布了关于复星集团董事长郭广昌失联的陈旧信息，导致与当下现实情况明显不符的信息迅速传播，严重误导市场投资者，扰乱了证券市场秩序，造成了恶劣影响。（完）

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