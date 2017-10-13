中国证券：证监会将严厉打击大股东及高层违规减持甚至清仓式减持

路透上海10月13日 - 中国证监会新闻发言人常德鹏周五表示，对于上市公司大股东、董事监事高级管理层违法减持，甚至清仓式减持及相关违法违规行为，证监会将重拳治乱，严厉打击，对于其中涉嫌刑事犯罪的坚决移送公安机关，依法追责。

他在证监会周五例会上通报山东墨龙控股股东、董事长、实际控制人张恩荣及总经理张云三减持涉及内幕交易案的处理结果，对两人处以没收共计3,000多万元人民币违法所得，并罚款逾9,000万元。

他指出，张恩荣在2014年9月和2017年1月分别减持山东墨龙1,390万股和3,000万股，其子张云三在2016年11月减持750万股，合计减持山东墨龙6.44%股份，未按规定及时披露。而且张恩荣在知晓公司2016年将亏损的内幕信息情况下，父子二人在内幕信息敏感期内卖出大笔股份，避损金额合计超过3,000万元。

证监会决定对张恩荣内幕交易行为没收违法所得约1,625万元，并处以约4,877万元罚款；对张云三内幕交易行为没收违法所得约1,434万元，并处以约4,303万元罚款。

他强调，证监会将警示上市公司大股东及董监高应谨记并严守现行法律框架下的权、利、责边界，凡是敢触碰资本市场红线、底线的，必将付出沉重代价。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)