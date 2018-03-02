中国证券：证监会强化交易所对上市公司实施强制退市责任，实施新老划断

路透北京3月2日 - 中国证监会周五表示，将修改完善上市公司退市制度，强化沪深证券交易所对重大违法公司实施强制退市的决策主体责任，并作出新老划断的安排。后续证券交易所将制定具体实施规则，明确上市公司因重大违法暂停上市、终止上市的标准、程序等事项，严格执行重大违法强制退市制度。

证监会官网新闻稿称，下一步，证监会将指导沪深交易所进一步严格落实退市决策主体责任，切实加强退市实施工作的统筹协调，坚决贯彻退市制度的规范要求，采取有效措施，切实做到”出现一家、退市一家”，坚决维护退市制度的严肃性和权威性。

“上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定。证券交易所应当制定上市公司因重大违法行为暂停上市、终止上市实施规则。”证监会在新意见中拟明确增加此项内容。

同时，考虑到上市公司有重大违法行为，是《证券法》规定的证券交易所决定上市公司退市的情形，因此，删除原来有关上市公司因欺诈发行、重大信息披露违法暂停上市、终止上市具体情形的规定，以及相应的终止上市例外情形、恢复上市、重新上市的规定。

证监会同时表示，新规定施行前，上市公司已被认定构成重大违法行为或者已被依法移送公安机关，并被作出终止上市决定的，适用原规定。除上述情形外，上市公司因新规定施行前发生的重大违法行为的暂停上市、终止上市，适用新规定。

证监会指出，在完善重大违法行为退市制度的同时，将进一步加大对财务状况严重不良、长期亏损、”僵尸企业”等符合退市财务指标企业的退市执行力度，促进上市公司不断改善经营管理、提高信息披露质量、提升公司治理水平，夯实内在可持续发展基础。（完）

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