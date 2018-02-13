中国证券：证监会旗下投服中心号召上市公司大股东及高层增持公司股票

路透上海2月13日 - 中国证监会下属的中证中小投资者服务中心官方微信刊文称，近期在A股市场大跌之际，已有一些上市公司大股东及高级管理层进行了增持。热切希望国内其他上市公司的大股东、董监高们行动起来增持自己公司的股票，维护公司股票的价值。

投服中心还表示，呼吁广大中小投资者理性对待近期A股市场回调，树立并实践价值投资、理性投资、长期投资理念。

“作为这些公司的小股东，投服中心欢迎和支持这种增持行为，也热切希望其他上市公司的大股东、董监高们行动起来增持自己公司的股票。”投服中心称。

上周已有100余家上市公司的实际控制人、控股股东、董事监事高级管理人或公司其他核心管理人员等对自己公司的股票进行了增持；75家上市公司发布了控股股东、董监高等的股票增持计划；五家上市公司的控股股东或董事长倡议、鼓励公司员工增持自己公司股票，并承诺兜底。

该文章指出，大股东和高管的增持有利于改善股票交易的供求关系，有利于对公司价值的认定，表明了大股东与高管与中小投资者同甘共苦的决心，也说明了大股东、董监高等维护资本市场健康稳定可持续发展的负责任的态度。

2014年成立的投服中心归属中国证监会直接管理，股东包括沪深证交所、上海期货交易所、中国金融期货交易所和中国证券登记结算公司，主要职责包括：面向中小投资者开展公益性宣传和教育；为中小投资者自主维权提供法律、信息、技术服务；公益性持有证券等品种，以股东身份行权和维权；受中小投资者委托，提供调解、和解服务等。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)