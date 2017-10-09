中国证券：证监会研究实施差异化监管，对部分券商给予更灵活资本约束

路透上海10月9日 - 中国证监会相关负责人近日表示，对国内证券行业，证监会正研究实施差异化监管，对业务运营规范、风险管理能力强的证券公司给予更灵活的资本约束，为规模化经营和集团化发展创造空间。

据证券时报周一报导，未来证监会将继续加大双向开放力度，支持有能力的证券公司以“一带一路”为依托，引进来、走出去，开展跨境并购、境外融资，稳步推进国际化经营，提高国际竞争力。

该负责人还指出，将鼓励和支持证券行业多种形式补充资本，引入高端专业人才，开展并购重组、强强联合，促进证券公司集团化经营和一体化管理，有效提升行业集中度，优化证券行业格局。

他说，未来将督促证券行业机构全面落实合规风控要求，完善自我约束机制；全面落实承销保荐责任，做优做强投行主业，为实体企业融资、并购重组和产业转型升级提供高质量金融服务；大力发展长期机构投资者，继续推进资产管理业务“去通道”、“降杠杆”。

报导并称，中国证券业协会相关负责人近日亦公布近一阶段十项工作任务，包括加强场外市场管理，建立健全场外市场备案管理机制，完成场外市场研究报告，加强对中证报价的业务管理。

同时，加强债券市场自律管理，统一标准，保持沪深交易所市场、交易所与银行间市场统一，同时强化制度建设，做好风险防范和监管协同；促进证券行业服务“一带一路”建设；促进证券行业专注主业，提升服务质量等。

截至7月底，国内证券公司数量达到129家。据统计，证券公司总资产达5.97万亿元人民币、净资产1.76万亿元、净资本1.51万亿元，分别较2012年底增长247%、153%和204%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)