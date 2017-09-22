中国证券：证监会进一步完善并购重组信息披露规则，明确“穿透”披露标准

路透北京9月22日 - 中国证监会周五表示，将进一步完善并购重组信息披露规则，简化重组预案披露内容，缩短停牌时间，限制、打击“忽悠式”、“跟风式”重组，明确“穿透”披露标准，提高交易透明度，并规范重组上市信息披露。

证监会网站新闻稿称，将通过简化重组预案披露内容，减少停牌期间工作量，进一步缩短上市公司停牌时间。为防范“杠杆融资”可能引发的相关风险，进一步对合伙企业等作为交易对方时的信披要求做了进一步细化。

“下一步，我会将继续加强对并购重组的监管，在提高并购重组服务实体经济能力的同时，严厉打击虚假重组、规避监管等行为，切实保护投资者合法权益。”证监会称。

证监会还强调，为切实保护投资者合法权益，防止控股股东发布重组预案，抬高股价，乘机高位减持获利后，再终止重组，进一步要求重组预案和重组报告书中应披露，上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见等内容。

证监会要求，交易对方为合伙企业的，应当穿透披露至最终出资人，同时还应披露合伙人、最终出资人与参与本次交易的其他有关主体的关联关系；交易对方为契约型私募基金、券商资产管理计划、基金专户及基金子公司产品、信托计划、理财产品、保险资管计划、专为本次交易设立的公司等，比照对合伙企业的上述要求进行披露。

证监会还要求披露，交易完成后合伙企业成为上市公司第一大股东或持股5%以上股东的，还应当披露最终出资人的资金来源，合伙企业利润分配、亏损负担及合伙事务执行的有关协议安排，本次交易停牌前六个月内及停牌期间合伙人入伙、退伙等变动情况。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)