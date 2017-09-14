中国财政：严禁将国库现金管理与地方债发行“行政捆绑”--财政部

路透北京9月14日 - 中国财政部表示，要进一步做好预算执行和库款管理工作，加快财政支出预算执行，合理实现财政收支平衡，今后要加强库款管理，严禁将国库现金管理与地方债发行“行政捆绑”，并统筹地方债发行与库款管理，合理安排债券发行的时间、节奏和规模。

财政部网站周四新闻稿援引副部长刘伟指出，做好预算执行和库款管理工作，有利于充分发挥积极财政政策作用。要严格执行地方国库现金管理制度，清理不规范的操作和做法,在保证预算执行进度前提下，稳妥开展国库现金管理。

“严禁将国库现金管理与地方债发行‘行政捆绑’，干扰地方债市场化定价机制。”他并强调，要加强财政部门和预算单位资金存放管理，建立健全科学规范、公正透明的资金存放管理机制。

在库款管理方面，要进一步完善预算执行管理，保障扶贫、教育、医疗、社保等重点支出，确保资金及时拨付到位；加大消化国库集中支付结余资金力度，避免长期留存国库。

同时，防范财政收入虚增空转。要深化收入收缴管理制度改革，严格按制度规定将财政收入及时缴库，推进非税收入收缴电子化，实现非税收入收缴全流程监控，纠正违规转引税源的行为。

还要清理规范地方财政专户。要抓紧清理财政专户，确保按要求全面完成撤户工作。研究建立财政专户目录制度，目录之外的财政专户一律不得保留。从严做好财政专户的后续管理，建立起财政专户管理的长效机制。

数据显示，1-8月，全国一般公共预算收入同比增长9.8%，一般公共预算支出同比增长13.1%，与工业、商贸、金融指标相适应。（完）

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