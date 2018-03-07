中国财政：中国财政部关于财税改革和财政工作的记者会要点摘录

路透北京3月7日 - 中国十三届全国人大一次会议新闻中心周三举行记者会，财政部部长肖捷、副部长史耀斌等就”财税改革和财政工作”相关问题回答中外记者提问，以下为该记者会要点摘录。

**地方债务管理**

截止到2017年末，中国政府债务余额为29.95万亿元，其中中央财政国债余额13.48万亿元，地方政府债务余额16.47万亿元；政府负债率（用债务余额除以GDP所得出的比例）是36.2%，比2016年的36.7%有所下降。预计未来几年政府的债务风险指标水平与2017年相比不会发生明显的变化。

发行地方政府债券是地方政府举借债务的唯一合法形式，对于各类违法违规举债问题，发现一起，要查处一起、问责一起。下一步，将继续采取”开前门”和“堵后门”并举的措施，进一步规范和加强地方政府债务管理。

“开前门”方面，合理增加债务规模，合理确定分地区的地方政府债务限额，稳步推进专项债券管理改革。“堵后门”方面主要是严格执行预算法和担保法，从严整治无序举债乱象。坚持谁举债、谁负责，严格落实地方政府的属地管理责任，债务人和债权人依法合理分担风险，加大督查问责的力度，做到终身问责、倒查责任。

通过这些措施，在各方面的共同努力下，完全能够确保不发生系统性风险。

**房地产税**

按照中央的决策部署，目前全国人大常委会预算工作委员会、财政部以及其他有关方面正在抓紧起草和完善房地产税法律草案。房地产税总体思路就是立法先行、充分授权、分步推进。目前，我们正在设计、完善，同时再进行论证和听取意见。

我们还会按照中国的国情，从中国的国情出发来合理设计房地产税制度。比如说合并整合相关的一些税种，合理降低房地产在建设交易环节的一些税费负担等。使房地产税制度能够更加合理、更加公平，既能够起到筹集财政收入的作用，又能够起到调节收入分配、促进社会公平的积极效应。

**个人所得税**

我们会根据居民的基本生活消费水平的变化来确定个人所得税起征点，并且提出一个提高起征点的政策性建议。这次个人所得税改革增加了专项扣除，我们会根据实际的情况来最后具体确定专项扣除项目的规模和数目。

此次税改还将改革完善个人所得税征税的模式，将分类税制转化为建立起综合与分类相结合的个人所得税税制。

会加快启动税收改革方案，同时启动个人所得税的修法，提请全国人大常委会按照程序进行审议。

**赤字率**

今年财政赤字率确实与上年预算相比是有所降低，这也是近年来中国财政赤字率首次降低，但积极财政政策的取向没有变。今年预算安排的财政赤字是按照23,800亿元考虑的，和去年预算赤字规模持平。

赤字率有所下降，这与中国经济稳中向好、财政状况不断改善是相吻合的。同时，赤字率下降也将为中国经济长远发展和实施有效的宏观调控留下更大的空间。

今年我们实施积极的财政政策仍然是保持了较强的力度，首先，今年财政支出的规模仍然在继续扩大，第二，今年减税降费的力度在继续加大，第三，财政资金使用要聚力增效。（完）

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