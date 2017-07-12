中国财政：地方政府债再推收费公路专项债新类别，规范举债“前门”

路透上海7月12日 - 继土地储备专项债后，中国财政部和交通运输部周三联合发布通知，在政府收费公路领域开展试点，发行收费公路专项债券，规范政府收费公路融资行为；稳步开好政府规范举债“前门”，助推经济持续健康发展。

通知并显示，今年收费公路专项债券额度已经随同地方政府专项债务限额下达。

上述两部门负责人在答记者问中表示，收费公路专项债券额度纳入专项债务限额管理，债券收支纳入政府性基金预算管理，接受人大监督。按市场化原则发行，便于市场和公众监督。更加规范化、标准化、透明化的融资，有利于防范和化解交通领域新增债务风险。

地方政府收费公路专项债是地方政府专项债券的一个品种，指为发展收费公路举借，以项目对应并纳入政府性基金预算管理的车辆通行费收入、专项收入偿还的地方政府专项债券。

其中专项收入包括政府收费公路项目对应的广告收入、服务设施收入、收费公路权益转让收入等。

收费公路专项债券资金不得用于经营性收费公路，也不得用于非收费公路项目建设，不得用于经常性支出和公路养护支出，也不得用于偿还存量债务。

在地方政府债已被划分为一般债和专项债的基础上，财政部6月初宣布试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)