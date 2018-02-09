中国财政：基本养老和住房保障等八类事项纳入中央地方共同财政事权范围

路透北京2月9日 - 中国国务院办公厅近日下发“基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案”，将义务教育、基本养老保险、基本住房保障等八大类共18项需要优先和重点保障的主要基本公共服务事项纳入中央与地方共同财政事权范围。

中国政府网周四稍晚刊登的方案全文并称，通过该项改革力争到2020年逐步建立起权责清晰、财力协调、标准合理、保障有力的基本公共服务制度体系和保障机制；方案自2019年1月1日起实施。

方案并明确，将调整完善转移支付制度。在一般性转移支付下设立共同财政事权分类分档转移支付，原则上将改革前一般性转移支付和专项转移支付安排的基本公共服务领域共同财政事权事项，统一纳入共同财政事权分类分档转移支付，完整反映和切实履行中央承担的基本公共服务领域共同财政事权的支出责任。

在配套措施方面，一是加强基本公共服务项目预算管理。中央财政要根据国家基础标准、分担比例等因素，优先足额安排并提前下达、及时拨付共同财政事权分类分档转移支付。

地方财政要完整、规范、合理编制基本公共服务项目预算，保证资金及时下达和拨付，完善基本公共服务项目预算管理流程，加大预算公开力度。

二是推进基本公共服务大数据平台建设。财政及相关部门要建立规范的数据采集制度，统一数据标准，加快基本公共服务大数据平台建设，收集汇总各项基本公共服务相关数据，实现信息共享。

三是强化监督检查和绩效管理。加强对基本公共服务事项基础标准落实、基础数据真实性、资金管理使用规范性、服务便利可及性等方面的监督检查，保证支出责任落实。

按照“谁使用、谁负责”的原则，对基本公共服务项目全面实施绩效管理，不断提高资金使用效益和基本公共服务质量。（完）

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