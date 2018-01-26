中国财政：尚未置换存量政府债务1.73万亿，今年8月底全面完成置换--财政部

路透北京1月26日 - 中国财政部预算司副司长王克冰周四称，截至2017年底，中国地方政府已累计发行置换债券10.9万亿元人民币，目前尚未置换的非政府债券形式存量政府债务还有1.73万亿元，预计今年8月底前能够全面完成置换工作。

新华社援引他在财政部新闻发布会上的发言并称，2017年发行地方政府债券4.36万亿元；其中一部分是在当年全国人大及国务院批准的新增债务限额内发行的政府债券，共计1.59万亿元；另一部分是发行政府债券用于偿还非政府债券形式的存量政府债务共计2.77万亿元。

他并指出，与2016年相比，2017年发行的置换债券规模减少2.11万亿元，其原因在于截至2014年底地方政府存量债务总规模是被锁定的，随着置换工作顺利推进以及地方自行化解部分存量债务，待置换的存量债务会有所下降。

针对专项债券的发行情况，王克冰表示，2017年全国地方累计发行土地储备专项债券2,407亿元、发行政府收费公路专项债券440亿元；同时深圳市首次在深交所成功发行轨道交通专项债券20亿元，专项债券管理改革总体进展顺利。

他并提到，下一步财政部将继续稳步推进专项债券管理改革，发挥市场化机制引导作用，进一步提高债券资金使用绩效，保障重点领域合理融资需求。（完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)