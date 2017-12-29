中国财税：完善企业境外所得税收抵免政策，企业可自行选择计算方式--财政部

路透北京12月29日 - 中国财政部和国家税务总局日前发布通知完善企业境外所得税收抵免政策，通知称，中国企业可以选择按国别分别计算或不按国别汇总计算其来源于境外的应纳税所得额，并按照相关税率分别计算其可抵免境外所得税税额和抵免限额。上述方式一经选择，五年内不得改变。

财政部网站周五发布“关于完善企业境外所得税收抵免政策问题的通知”称，企业选择采用不同于以前年度的新方式计算可抵免境外所得税税额和抵免限额时，对该企业以前年度按规定没有抵免完的余额，可在税法规定结转的剩余年限内，按新方式计算的抵免限额中继续结转抵免。

最新规定自2017年1月1日起执行。

对于企业在境外取得的股息所得，在按规定计算该企业境外股息所得的可抵免所得税额和抵免限额时，由该企业直接或者间接持有20%以上股份的外国企业，限于按照相关规定的持股方式确定的五层外国企业：

--第一层：企业直接持有20%以上股份的外国企业；

--第二层至第五层：单一上一层外国企业直接持有20%以上股份，且由该企业直接持有或通过一个或多个符合相关规定持股方式的外国企业间接持有总和达到20%以上股份的外国企业。（完）

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