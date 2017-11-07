中国财税：月销售额2-3万元小微企业免增值税优惠延至2020年底--财政部

路透北京11月7日 - 中国财政部网站周一发布关于延续小微企业增值税政策的通知称，自2018年1月1日至2020年12月31日，继续对月销售额2万元（含本数）至3万元人民币的增值税小规模纳税人，免征增值税，以支持小微企业发展。

为进一步加大对小微企业的税收支持力度，中国自2014年10月1日起对月销售额2万元（含本数）至3万元的增值税小规模纳税人，免征增值税。此后该项政策一直被延续至今。

财政部网站同日发布另一条关于支持小微企业融资有关税收政策的通知称，自2017年12月1日至2019年12月31日，对金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税。

此外，自2018年1月1日至2020年12月31日，对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。

小额贷款，是指单户授信小于100万元（含本数）的农户、小型企业、微型企业或个体工商户贷款；没有授信额度的，是指单户贷款合同金额且贷款余额在100万元（含本数）以下的贷款。

所称农户，是指长期（一年以上）居住在乡镇（不包括城关镇）行政管理区域内的住户，还包括长期居住在城关镇所辖行政村范围内的住户和户口不在本地而在本地居住一年以上的住户，国有农场的职工。（完）

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here (发稿 许菁；审校 沈燕/张喜良)