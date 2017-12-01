中国财税：营业税条例废止增值税条例修改，部分行业过渡性政策不变

路透北京12月1日 - 中国国务院总理李克强日前签署国务院令，公布关于废止营业税暂行条例和修改增值税暂行条例的决定，对目前部分行业实施的过渡性政策保持不变，并自公布之日起施行。

中国政府网周五刊登国务院令称，修改的主要内容是：调整完善增值税征税范围，将销售服务、无形资产、不动产的单位和个人规定为增值税纳税人，并明确相应税率；根据13%这一档增值税率已取消的情况，将销售或进口粮食、图书、饲料等货物的税率由13%降至11%。

中国自2012年启动营业税改征增值税试点，2016年5月1日全面推开。营改增是推进供给侧结构性改革的重大举措，是近年来中国实施的减税规模最大的改革措施，也是本届政府推进财税体制改革的重头戏。

全面推开营改增试点后，原来实行营业税的服务业领域已统一征收增值税，实质上全面取消了实施60多年的营业税，《中华人民共和国营业税暂行条例》实际已停止执行。

为依法巩固和扩大营改增大幅减税成果，国务院决定废止《中华人民共和国营业税暂行条例》，同时对《中华人民共和国增值税暂行条例》作相应修改。

考虑到下一步深化改革的实际需要，《决定》增加一条，纳税人缴纳增值税的有关事项，国务院或经国务院同意由财政、税务主管部门另作规定的，依照其规定执行。（完）

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